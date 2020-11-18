Ermenistan Acil Durumlar Bakanı istifasını sundu

Ermenistan’da son günlerde üst üste gelen istifa haberlerine bir yenisi eklendi. Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan’ın istifa mektubunu sunduğu belirtildi.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Anna Bagdasaryan, Bakan Feliks Tsolakyan’ın istifa mektubunu sunduğunu, ancak değerlendirmeye alınıp alınmadığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Tsolakyan, farklı yıllarda Ulusal Güvenlik Servisi’nde başkan yardımcılığı, Vergi Dairesi Başkanlığı, Şirak bölgesi valisi olarak görev yaptı. Ekim 2018’de Acil Durumlar Bakanlığı’na atandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce görevi bırakma niyetinde olmadığını, ancak hükümette bazı değişiklikler yapmayı planladığını belirtmiş ve Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ı görevden aldığını açıklamıştı.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan’ın Özel Kalem Müdürü Varag Siseryan da 16 Kasım’da istifa kararı aldığını duyurmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/18/Ermenistan-istifa-Tsolakyan/198267