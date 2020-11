YOUTUBE’a büyük tepki! Youtube Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutuyor!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

YOUTUBE’a büyük tepki! Youtube, Ermeni-Amerikan müzik grubuSystem of a Down’un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutmakla itham ediliyor. Azerbaycan’daki masum sivillerin öldürülmesine neden olan Ermeni askerleri için toplanan paranın ‘hayır işi’ olarak gösterilmesi ve bu kliplerin yanındaki “Tüm işlem ücretleri You-Tube tarafından karşılanmaktadır” ibaresi ise kuruluşa olan öfkeyi artırıyor. Videoyla ilgili binlerce ‘uygunsuz içerik’ şikayetine rağmen Youtube’un kılını bile kıpırdatmaması eleştiriliyor. GÜNAYDIN köşe yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında Ermeni-Amerikan müzik grubu System of a Down’u kaleme aldı. İşte o yazı…

ÖMER KARAHAN

YouTube masum insanların öldürülmesini nasıl makul görür merak ediyorum. Çünkü kuruluş, Ermeni- Amerikan müzik grubu System of a Down‘un Ermenistan ordusu için bağış toplamasına çanak tutmakla suçlanıyor!

Azerbaycan‘daki masum sivillerin öldürülmesine neden olan Ermeni askerleri için toplanan paranın ‘hayır işi’ olarak gösterilmesi ve bu kliplerin yanındaki “Tüm işlem ücretleri YouTube tarafından karşılanmaktadır” ibaresi ise kuruluşa olan öfkeyi artırıyor. Videoyla ilgili binlerce ‘uygunsuz içerik’ şikayetine rağmen You- Tube’un kılını bile kıpırdatmaması eleştiriliyor.

Bu arada ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 1994 yılında kurulan Ermeni–Amerikan müzik grubu System of a Down‘a bir çift sözüm var. 15 yıl aradan sonra piyasaya dönme kararı almışlar. Müzik grubunun ilk icraatı ise Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan ordusu için bağış toplamak oldu. Amerika’dan Ermenistan güzellemesi yapan müzik grubu, 27 Eylül’den bu yana Azerbaycan’daki sivilleri hedef alan Ermenistan’ı haklı göstermek için hem Türkiye, hem de Azerbaycan üzerinden kara propaganda yaptı.

Özellikle grubun solisti Serj Tankian, samimiyetsiz gözyaşları eşliğinde ağlayarak yalanlar sıralayıp Paşinyan methiyeleri düzdü, Türk liderlere öfke kustu. Bunları yaparken de kurdukları internet sitesinde tişört satıp YouTube üzerinden bağış topladı.

Ne oldu Tankian, 175 bin dolarlık bağış ve birkaç tişört satmakla eline ne geçti? Sırf bunun için mi 15 yıl sonra grubunla tekrar bir araya gelip onlarca iftira ve yalanı ortaya atıp ağladın?

