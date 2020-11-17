Rusya, Laçin koridoruna roketatarlar yerleştirdi

Rusya, Dağlık Karabağ’da altı hafta süren çatışmaların sonlanmasına aracılık ettiği anlaşma ile yaklaşık 2,000 barış gücü askerini bölgeye konuşlandırmaya başladı.

Rusya savunma bakanlığı Ermenistan ile Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ bölgesini birbirine bağlayan Laçin koridorunda Rus barış güçlerinin güvenli geçişini sağlamak için yedi geçici gözlem noktası kurduğunu açıkladı.

Reuters muhabirleri Laçin koridorunda iki tane Grad çok namlulu roketatar gördüklerini bildirdiler.

Sovyet dönemine ait roketatar sistemleri 20 saniyede 40 roket atabiliyor ve bu roketlerin konuşlandırılması Moskova’nın barış güçlerinin güvenliğini şansa bırakmadığına işaret ediyor.

Dağlık Karabağ’a konuşlandırılan Rus askerleri hakkında Kremlin’den yapılan açıklamada askerlere zırhlı personel taşıma araçlarının eşlik edeceği belirtilmiş ancak roketatar araçlarından söz edilmemişti. Azerbaycan savunma bakanlığı sorulara cevap vermedi.

Rusya, geçen hafta varılan anlaşma kapsamında Azerbaycan ve Dağlık Karabağ topraklarına barış gücü askerlerini yerleştirirken, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki Laçin koridoruna çok namlulu roketatar silahları yerleştirdi

Laçin koridorunda mayın temizleme çalışmalarının başladığını da açıklayan Rusya Azerbaycan toprakları içinde 18 gözlem noktası, Laçin’de de 7 geçici gözlem noktası kuracak.

Savunma Bakanı Konaşenkov: Konuşlanma işlemleri tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin yerleştirilmesi konusunda bilgi verdi. Ateşkesin tüm temas hattında tamamen sağlandığını kaydeden Konaşenkov, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının konuşlandırılmasına yönelik operasyonun tamamlandığını belirtti.

Rus askerlerinin 24 saat bölgedeki durumu gözlemlediğini aktaran Konaşenkov, “Ateşkes, ‘güney’ sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktasında, ‘kuzey’ sorumluluk bölgesinde de 9 gözlem noktasında barış gücü birimleri tarafından kontrol ediliyor. Laçin koridorunda 7 geçici gözlem noktası bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, 10 Kasım’dan bu yana Rusya’dan toplam 140 uçak seferi yapılarak Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin ve askeri araçlarının getirildiğini söyledi.

Independent Türkçe, Reuters, AA

Independent Turkce