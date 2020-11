Requiem service for Dn. Kevork Hadjian and all fallen soldiers / ՅՈՒՇԱՀԱՆԴԷՍ՝ ԳԷՈՐԳ ՍՐԿ. ՀԱՃԵԱՆԻ ԵՒ ԲՈԼՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿ ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐՈՒ

On Sunday, November 8, St. Illuminator’s Cathedral held a fortieth day Hokehankisd requiem service for Dn. Kevork Hadjian and all fallen soldiers in defense of Artsakh and the Armenian nation. Dn. Kevork, a beloved member of the church family, fell in combat on October 6.

Soorp Badarak and the Hokehankisd service was followed by a memorial program in John Pashalian Hall, presided by His Eminence Archbishop Anoushavan Tanielian, Prelate. It was attended by about 60 parishioners, friends of Dn. Kevork and fellow members of the Armenian Revolutionary Federation (ARF). Armen Morian, Chairman of the Board of Trustees, introduced the program and served as master of ceremonies.

In his tribute, Anoushavan Srpazan remembered Dn. Kevork as a dedicated servant of the Armenian Church and nation.

Der Mesrob Lakissian, Pastor of St. Illuminator’s, gave a deeply emotional appreciation of Dn. Kevork. They had grown up together in Anjar (Lebanon) before being reunited and reacquainted in New York during Dn. Kevork’s many visits to St. Illuminator’s. Nazareth Markarian also paid tribute to Dn. Kevork on behalf of the ARF New York Armen Garo Gomideh.

Talented young soprano and St. Illuminator’s favorite, Anahit Indzhigulyan, who had once been Dn. Kevork’s music student, delivered a moving and tearful tribute in word and song with her rendering of “Mardigi yerke.” In another touching moment, three young members of the parish, who had also been students of Dn. Kevork, presented Anoushavan Srpazan with three CDs of patriotic and religious songs recorded by him.

The program concluded with the singing of Cilicia by Bedros Hovannesian and Verkerov Lee by all participants.

Կիրակի, 8 Նոյեմբերին, ինչպէս յայտարարուած էր, թեմիս բոլոր եկեղեցիներուն մէջ քառասնօրեայ հոգեհանգիստ տեղի ունեցաւ Արցախի ու հայ ազգի պաշտպանութեան նահատակուած բոլոր զինուորներուն յիշատակին։

Սբ. Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ նաեւ տեղի ունեցաւ հոգեհանգիստ ի յիշատակ անոնց շարքին զոհուած Գէորգ Սրկ. Հաճեանի, որ Մայր Եկեղեցւոյ սիրուած անդամներէն էր իբրեւ այցելու դպրապետ եւ խմբավար։

Յաւարտ Սբ. Պատարագի եւ հոգեհանգստեան արարողութեան, տեղի ունեցաւ յուշահանդէս մը եկեղեցւոյ «Բաշալեան» սրահին մէջ, նախագահութեամբ թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Անուշաւան Արքեպիսկոպոսի։ Շուրջ 60 ծխականներ, հանգուցեալ Գէորգ Սարկաւագի բարեկամներ եւ Հ. Յ. Դաշնակցութեան անդամներ մասնակցեցան ձեռնարկին։ Հանդիսավարութիւնը կատարեց հոգաբարձութեան ատենապետ՝ պրն. Արմէն Մորեան։

Հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Մեսրոպ Քհն. Լագիսեան յուզումնախառն ներկայացում մը կատարեց Գէորգ Սարկաւագի իբրեւ մանկութեան ընկեր Այնճարի մէջ, որուն հետ վերստին հանդիպած ու աւելի խոր ծանօթութիւն հաստատած էր անոր Սբ. Լուսաւորիչ բազմաթիւ այցելութիւններուն։ Նիւ Եորքի ՀՅԴ «Արմէն Գարօ» կոմիտէի անունով, խօսք առաւ Նազարէթ Մարգարեան։

Անուշաւան Արքեպիսկոպոս իր խօսքին մէջ վեր առաւ Գէորգ Սրկ. Հաճեանի կերպարը իբրեւ Հայ Եկեղեցւոյ ու ազգի նուիրեալ, անոր ընդմէջէն մեծարելով բոլոր հայորդիները, որոնք Արցախի պաշտպանութեան ի խնդիր իրենց կեանքը տուած են։

Օր. Անահիտ Ինճիկիւլեան՝ հանգուցեալի երբեմնի երաժշտութեան աշակերտուհին, յուզումով յիշեց զայն եւ նոյնքան յուզումով երգեց «Մարտիկի երգը»։ Ծուխի երեք երիտասարդուհիներ, որոնք նոյնպէս անոր աշակերտուհիները եղած էին, այլ յուզիչ պահ մը ստեղծեցին՝ Առաջնորդ Սրբազան Հօր ընծայելով Գէորգ Սրկ. Հաճեանի ձայնագրած հայրենասիրական ու կրօնական երգերու երեք խտասալիկները։

Աւարտին, Պետրոս Յովհաննէսեան երգեց «Կիլիկիա», որուն հետեւեցաւ «Վէրքերով լի» երգի մեկնաբանութիւնը բոլոր ներկաներուն կողմէ։

