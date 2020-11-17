– Pompeo’nun patrikhane ziyareti sonrası ilk açıklama-

– Pompeo’nun patrikhane ziyareti sonrası ilk açıklama Fransa Metropoliti Emmanuel, ” Orta doğudaki Hristiyanların haklarına ilişkin konular ele alındı” Amerika Birleşik DevletleriDışişleri Bakanı Mike Pompeo ziyareti sonrasında ziyaret sırasında hazır bulunan Fransa metropoliti Emmanuel,…

– Pompeo’nun patrikhane ziyareti sonrası ilk açıklama

Fransa Metropoliti Emmanuel, ” Orta doğudaki Hristiyanların haklarına ilişkin konular ele alındı”

İSTANBUL – Amerika Birleşik DevletleriDışişleri Bakanı Mike Pompeo ziyareti sonrasında ziyaret sırasında hazır bulunan Fransa metropoliti Emmanuel, görüşmede Ortadoğu’daki Hristiyan haklarına ilişkin konular ele alındığını söyleedi.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Fener Rum Patrikhanesi ziyareti sonrasında görüşme sırasında orada bulunan Fransa Metropoliti Emmanuel bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada daha öncede ABD dışişleri bakanları tarafından patrikhanenin ziyaret edildiğini ifade ederek, “Dini özgürlük, temel haklar, Orta doğudaki Hristiyanların haklarına ilişkin konular ele alındı. Fikir alış verişi yapıldı” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU