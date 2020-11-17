Pompeo İstanbul’da Fener Rum Patriği’yle Görüştü

Hilmi Hacaloğlu

İSTANBUL — Dün gece İstanbul’a gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne giderek Patrik Bartholomeos’la bir görüşme yaptı.

Yaklaşık bir saat yirmi dakika süren görüşme sonrası Pompeo gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan patrikhaneden ayrıldı.

Patrikhane adına ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yapan Paris Metropoliti Emmanuel, dini özgürlükler ve Ortadoğu’daki Hristiyanların mevcudiyetini koruma konularının gündeme geldiğini söyledi.

Metropolit Emmanuel ‘‘ABD Dışişleri Bakanı Sayın Mike Pomepo’nun, ekümenik patrikhaneye yaptığı tarihi ziyaret sonrasında “Ekümenik Patrik Bartholomeos’le görüşmeye buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu tabii ki bir ABD dışişleri bakanının ilk ziyareti değil daha önce Madeleine Albright, John Kerry ve Hillary Clinton da gelmişlerdi. ABD gibi bir güçlü bir ülkenin dışişleri bakanı, önemli role sahip. Sayın Patrik, Dışişleri Bakanı’nı kabul etmekten büyük mutluluk duydu. Dini özgürlükler, temel haklar, ve Ortadoğu’daki Hristiyanların mevcudiyetini koruma konusunda görüşmelerde bulundular. Ayrıca küresel Ortodoks inancıyla ilgili de görüşmeler oldu. Zira Ekümenik Patrik, Ortodoksların birliğinden ve yararlarından sorumludur’’ dedi.

Ayasofya’nın yeniden cami olması konusunun gündeme gelip-gelmediği şeklindeki bir soruya ise Paris metropoliti ‘‘Patrik daha önce bu konudaki görüş ve üzüntülerini ifade etmişti. Yeni bir açıklama yapmayacağız’’ yanıtını vermekle yetindi.

TGB’den Pompeo’ya protesto

Pompeo’nun ziyareti sırasında Türkiye Gençlik Birliği’ne (TGB) üye bir grup, patrikhane yakınlarında bir protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde ‘‘milyonlarca Müslümanın katili ABD’’ ve ‘‘Haçlı rüyası ABD’nin kabusu olacak’’ yazılı pankartlar taşıyan grup ABD aleyhinde sloganlar attı.

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan TGB Başkanı Yıldırım Gencer, ‘‘Pompeo 7 ülke dolaşıyor, ama sadece Türkiye’de devlet yetkilileriyle değil bir rahiple görüşüyor. ABD’nin Türkiye’deki muhatabı Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir Rum kilisesi, maaşını Türk Devleti’nden alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Rum rahip midir? ABD, açıkça Fener’deki Hristiyan kilisesinden bir Vatikan ve Papa çıkartmaya kalkışmaktadır. Bunu yaparak Türkiye’nin egemenliğine kastetmektedir. Lozan’ı ve Anayasa’yı çiğnemektedir. Dini fitnelerle Türkiye’ye ve İslam dünyasına karşı oluşturduğu Haçlı İttifakı’nı kışkırtmaktadır’’ dedi.

Rüstempaşa Camii’ni ziyaret

Patrik Bartholmeos’la görüşmesi öncesi eşi Susan Pompeo ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’la birlikte patrikhane içinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde mum yakan ABD Dışişleri Bakanı, patrikhane çıkışındaysa Karaköy’de bulunan Rüstempaşa Camii’ni gezdi.

İstanbul ziyareti kapsamında hiçbir Türk yetkiliyle görüşmeyecek olan Pompeo, Vatikan’ın Türkiye Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell’la görüştükten sonra İstanbul’dan ayrılarak Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gidecek.

VOA