Pompeo giderayak İstanbul’da ‘dini özgürlük’ mesajı verdi

Trump’a ve Evanjelik Protestan kilisesine yakınlığıyla bilinen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görev süresinin bitimine aylar kala Paris’in ardından İstanbul’a geldi. Resmi hiçbir gçrüşmenin olmadığı ziyarette Patrikhane’yi ziyaret den Pompeo, Bartholomeos’yla iki saat görüştü. Görüşmede Türkiye’de dini özgürlükler ve Ayasofya konuşuldu. Ziyaret, Ayasofya ve Kariye’nin camiye çevrilme kararları sonrası dayanışma amacı taşıyor.

ABD’de seçimleri kaybeden Trump’ın kabinesinde yer alan, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun görev süresinin bitimine aylar kala günü birlik İstanbul ziyareti yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Fransa’dan sonra geldiği İstanbul’da sadece Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti.

Pompeo, İstanbul’a gelirken Ankara ile herhangi bir diplomatik ilişki kurmadı. Pompeo Twitter hesabından dün gece yaptığı açıklamada, ABD’nin dünya genelinde din özgürlüğünü destekleyen tutumunun altını çizeceğini ifade etmişti.

Wheels down in Istanbul. While here, I will discuss religious freedom in the region and promote our strong stance on advancing religious freedom around the world. pic.twitter.com/UwjPUC0a4k — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2020

Ziyaretin Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesinden sonra yapılması ve hükümet yetkilileriyle görüşülmemesi bu kararlara yönelik bir tepki ve Patrikhane’ye destek olarak yorumlanıyor. Ayasofya kararının ardından ABD ve Avrupa’dan Patrikhane’ye yönelik ziyaretler artmıştı.

Bir grup protesto etti: Kahrolsun Amerika

Pompeo’nun ziyareti öncesinde bir grup protesto gösterisi düzenleyerek, “Kahrolsun Amerika” sloganları attı.

Pompeo’nun Patrik Bartholomeos’u ziyaretine bir grup protesto etti.. Basın açıklamadı yapan grup “kahrolasun Amerika” sloganları attı pic.twitter.com/OvK3o2zHRM — Melike Çapan (@melikecapan) November 17, 2020

Yunanistan Başbakanı’ndan toplantı öncesi Patrik’e telefon

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, toplantı öncesi Patrik Bartholomeos ile telefonda görüştü. Pompeo’nun Patrik Bartholomeos ile görüşmesi ise yaklaşık 2 saat sürdü.

“Ekümenik Patrik, dünya çapında dini özgürlüğü savunduğumuz kilit ortaktır”

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mike Pompeo, “Ekümenik patrikle tanışmaktan ve Patriklik kilisesini ziyaret etmekten memnun oldum. Dünya Ortodokslarının lideri Ekümenik Patrik dünya çapında dini özgürlüğü savunduğumuz kilit ortaktır” ifadelerini kullandı.

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 17, 2020

Görüşmede neler konuşuldu?

Patrikhane kaynaklarından alınan bilgilere göre görüşmede Türkiye’deki “din özgürlükler” konusu ele alındı, Ayasofya ve Kariye’nin camiye çevrilme kararları değerlendirildi.

Rüstem Paşa Camii’ni de ziyaret etti

Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaretinin ardından Eminönü’nde buluna ve Batılı turist rehberlerinde İstanbul’un en güzel camisi olarak geçen Rüstem Paşa Camii’ne gitti. Pompeo’ya eşi Susan da eşlik etti.Pompeo, ziyaret ettiği Rüstem Paşa Camii’nde, gazetecilerin Türkiye ziyaretinin nedenine dair sorularını yanıtsız bıraktı.

Pompeo’nun Türkiye’nin ardından Gürcistan’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı.

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