Lavrov: Suriyeli Mültecilerin Dönüşü Konulu Uluslararası Konferansı Boykot Eden Ülkeler Büyük Hata Yaptı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta Şam’da düzenlenen Suriyeli mültecilerin dönüşü konulu uluslararası konferansı kasten boykot eden ülkelerin büyük bir hata yaptıklarını belirtti.

Basın mensuplara bulunduğu açıklamalarda Lavrov; “Heyetlerini konferansa gönderen ülkeler, Suriye’deki krizi jeopolitik hile yapmaya teşebbüs etmeden çözme konusundaki ilgilerini teyit ettiler, ancak bunu görmezden gelmek için kasıtlı bir yol izleyen ve müttefiklerini bu önemli olaya delegasyon göndermemeye zorlayan ülkeler çok ciddi bir günah işlediler” dedi.

Bakan Lavrov, Dağlık Karabağ bölgesindeki ihtilafla ilgili olarak, ülkesinin, Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler yapılarının bu bölgedeki insani sorunların çözümüne katılımına ilişkin umudunu dile getirdi.

Bu konuda Lavrov ayrıca; Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin bölgede uzun süredir bulunduğunu ve uzmanlığının diğer kuruluşlar için faydalı olabileceğini kaydetti.

Çeviri: P.M.

SANA