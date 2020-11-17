Kutsal Havariler Kilisesi’nin bu yılı kapsayan kazı çalışmaları tamamlandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Arsuz ilçesinde Kutsal Havariler Kilisesi’nde bu yılı kapsayan kazı çalışmaları tamamlandı.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arpaçiftlik Mahallesi’nde bulunan Kutsal Havariler Kilisesi’nde bu yılı kapsayan kazı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve sonlandırıldığını söyledi. Çalışmaların sonunda kazı ekibini yerinde ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Musa Sarı, ilçe sınırlarında çok sayıda kültürel mirasın bulunduğunu, bunların gün yüzüne çıkarılması için imkanlar ölçüsünde çeşitli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kilise hakkında bilgiler veren Sarı, “Kutsal Havariler Kilisesi’nin yaklaşık 6’ncı yüzyılda yapılıp 12’nci yüzyıla kadar hizmet verdiği, Genç Roma olarak bilinen Bizans dönemine ait olduğu belirtiliyor. İçerisinde bulunan çeşitli mozaik figürlerin, mezar ve şapel gibi çeşitli yapı ve kalıntılarla önümüzdeki yıllarda altyapı imkanları sağlandıktan sonra açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanmakta. Arsuz ilçemizin cazibesini bir kat daha arttracaktır” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/hatay/iskenderun/kutsal-havariler-kilisesinin-bu-yili-kapsayan-41664437