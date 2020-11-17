Komutanlardan SİHA değerlendirmesi: Mavi Vatan’da gözümüz olur

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|E. Hava Tümg. Beyazıt Karataş, E.Tüma. Cem Gürdeniz ve E. Kur. Alb. Dr. Ömer Lütfi Taşçıoğlu, İHA ve SİHA’ların etkisini anlattı.
ERCAN DOLAPÇI
E. Hava Tümg. Beyazıt Karataş, E.Tüma. Cem Gürdeniz ve E. Kur. Alb. Dr. Ömer Lütfi Taşçıoğlu, İHA ve SİHA’ların etkisini anlattı. Komutanlara göre İHA ve SİHA’lar asker kaybını azaltıyor. Zaman ve maliyet kazandırıyor. Şimdi sırada deniz karakol uçakları görevini yerine getirecek platformlara ağırlık vermek var.
Suriye’de ve özellikle Azerbaycan’da gördük ki insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) çok etkili araçlar/silahlar. Özellikle nokta atışlarında çok isabetli ve yıkıcı… Geleceğin yeni silahları olacağı konusunda çok kişi hemfikir… Böyle giderse savaş konsepti de değişecek. Zaten konuşuluyor da. Birçok ülkenin Azerbaycan’daki gelişmeleri yakında izlediği ve Türklerin bu iki aracı çok iyi kullanmasından etkilendikleri söyleniyor. Peki, bu konuda uzmanlar ne diyor.
Türk havacılık sektörü ve insansız hava araçları teknolojisinde ulaştığımız düzeyi Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ve Emekli Kurmay Albay, Dr. Ömer Lütfi Taşçıoğlu ile konuştuk. Komutanlarımız, İHA’ların savunmadaki yerini ve ağırlığını değerlendirdiler:
‘MÜŞTEREK KULLANIM ÖNEMLİ’
İdlib’de Suriye ile karşı karşıya geldiğimizde İHA’lar ve SİHA’lar önemli başarılar elde etti. Özellikle SİHA’larımız… Düşmanın elindeki tank, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerinin hepsinin imhasında çok büyük başarılar elde etti ve büyük zayiat verdirdi. Güvenlik güçlerimizin sahada daha güvenle görev yapmasını sağladı. Daha sonra hava savunma sistemimizin de kurulmasıyla orada şehit sayımız da azaldı.
Burada önemli olan konu şu: hiçbir silah sistemi tek başına dünyayı kurtarmaz. Her sistemin zayıf yanları olduğu gibi kuvvetli tarafı da vardır. Bir savunma sistemine taarruzda bulunurken o sistemin hassas ve zayıf taraflarına yöneleceksiniz. Bunları analiz edersiniz. Ona göre yeni yöntemler geliştireceksiniz. Bu konulara bizim askerlerimiz, pilotlarımız çok iyi çalıştı. İnanılmaz derecede çok önemli taktiksel uygulamalarla Suriye’de ve Libya’da karşı tarafın savunma sistemlerinin zayıf yönlerini çözerek çok önemli taktiksel görevler icra ettiler. Onlara zarar verdiler. Savunma sistemlerini vurdular. Bu ekibi kutlamak gerekir. SİHA’ların başarısı da bir ekip çalışmasıdır.
Bu konuda son olarak söyleyeceğim, her türlü silah sisteminin müşterek kullanılması önemlidir. Türkiye bu konuda başarılıdır.
27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan, Azerbaycan’a yönelik saldırılarını başlattı. Azerbaycan, çatışmaların ilk anlarından itibaren karşı saldırıya geçerek özellikle başta SİHA ve Kamikaze Drone’larla Ermeni hedeflerine karşı çok başarılı saldırılar düzenledi. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması mücadelesinde ve bu başarının kazanılmasında diğer tüm silahlı güçlerinin yanı sıra Türkiye’den satın alınan İHA/SİHA’ların önemli bir yeri bulunmaktadır.
‘KONSEPTİ DEĞİŞTİRDİ’
Bu alanda en yoğun yeri İHA’lar alsa da su üstünde ve sualtında kullanılan araçlar da pazardaki yerini genişletiyor. Artık yeni dizayn edilen firkateyn ve daha büyük tonajlı su üstü savaş gemilerinde insansız silahlı su üstü aracı, gemi savaş sisteminin organik parçası haline geldi. Üzerinde roket dahil ağır silah sistemleri taşıyabilen bu botlar (protector tipi) ana gemiden uydu sistemleri yardımıyla kontrol edilerek yüzlerce mil öteye, rakip kıyılarına gönderiliyor ve işi bitince geri alınıyor.
‘SAVAŞIN HER VEÇHESİ İNSANSIZLAŞIYOR’
Bir çatışma durumunda hareketli, sürekli konum değiştiren bir geminin yaratacağı sürpriz ve etkiyi, sabit kara bataryasının yaratması çok zor. Bu sistemleri aniden gizli bir alandan çıkarıp atış yapıp tekrar gizlemek şeklinde kullanım olabilir ancak bu da olukça zordur. Yunanistan’ın Skyros, Limni Adaları’nda, Güney Kıbrıs’ın BAF Üssü’nde kıyı savunma bataryaları bulunuyor. Hepsinin yerleri biliniyor. Bilinen bir şeyin yaratacağı sürpriz büyük olmaz, bilinmeyenin sürprizi büyük olur. O da ancak gemiyle olur diye düşünüyorum.
Dünya savunma sanayi, özellikle Atlantik blokunun temsil ettiği emperyal blok, 21’nci yüzyılda savaşın her veçhesini insansızlaştırıyor.
Artık insan dışı ruhsuz varlıklar insan hayatını sonlandırabiliyor. Yani insanlık kendinden uzaklaşıyor. Diğer yandan bu makineler cep telefonlarının 90’lar sonrası hayatımıza girmesi gibi savaşın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.
Artık yeni dizayn edilen firkateyn ve daha büyük tonajlı su üstü savaş gemilerinde insansız hava araçları ile silahlı su üstü aracı, gemi savaş sisteminin organik parçası haline geldi. Su üstü savaş gemilerinin taşıdığı helikopter yanında mutlaka İHA da bulunuyor. Üzerinde roket dahil ağır silah sistemleri taşıyabilen insansız su üstü araçları, ana gemiden uydu sistemleri yardımıyla kontrol edilerek, yüzlerce mil öteye rakip kıyılarına gönderiliyor ve işi bitince geri alınıyor. Benzer şekilde sualtı sistemleri, mayın avlama, liman savunma ya da denizaltıları tespit etme aracı olarak kullanılıyor. Denizaltılardan, dalmış haldeyken torpido kovanlarından atılabilen ve denizaltıya uydu vasıtasıyla istihbarat veren tek kullanımlık araçlar da sahada kullanılmaya başlandı. Bu sistemler son yıllarda o kadar hızlı gelişti ki, sadece ABD savunma sanayinde bugün için 5 milyar doların üzerinde bir pazara sahipler.
‘DENİZ KUVVETLERİ LOKOMOTİF ROL OYNADI’
‘ZAFER PİYADENİN SÜNGÜSÜNÜN UCUNDADIR’
‘ATARİ OYNAR GİBİ!’
Bir yandan dünya nüfusu artıyor. Yeni krizler çoğalıyor. Bir yandan Atlantik blokta askeri harekâtlarda oluşan insan kayıplarında kamuoyu baskısı artıyor. O zaman insansız savaş araçlarının yüksek ateş gücü ile emperyalizm karşısında değeri olmayan insan kitleleri ya da askerlerinin imha edilmesi hedefleniyor. Zira emperyalizm dünyayı öyle bir hale getirdi ki hafif silah yayılması sayesinde dünyamız, tarihinde benzeri görülmemiş bir cephaneliğe döndü. Bu cephanelikte hegemonya, askeri şövalye gibi savaşmaktan ziyade atari oynar gibi savaşmayı tercih ediyor. Neden evlerde dijital oyunların hastalık derecesinde yaygınlaştığını ve bu oyunların şiddeti neden teşvik ettiğini iyi anlamak gerekir.
https://aydinlik.com.tr/komutanlardan-siha-degerlendirmesi-mavi-vatan-da-gozumuz-olur-223530
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