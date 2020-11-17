Kelbeçer’i terk eden Ermeniler mezarlıklardaki cenazeleri de yanlarında götürdü

Demirören Haber Ajansı’nın Azerbaycan’dan geçtiği haber ve fotoğraf savaşın karanlık yüzünü ortaya koydu. Yapılan anlaşma gereği Ermenistan’ın 10 gün içerisinde boşaltması gereken Kelbeçer’de bazı Ermeniler, akrabalarının mezarlarını kazarak, cenazelerini de yanlarında götürdü.

Kelbeçer’i terk eden bazı Ermeniler ise evlerini ateşe verdi, bazı binaları yıktı.

Şehre gelen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, hasarların tespit edileceğini ve uluslararası mahkemelerde dava açılacağını söyledi.

En trajik görüntü Kelbeçer’i terk etmeye başlayan Ermenilerin, kent kabristanındaki akrabalarının mezarlarını kazarak, cenazelerini çıkarıp yanlarında götürmesi oldu.

Açılan mezarlıklar bölgeye giden Azerbaycan ordusu tarafından görüntülendi.

https://serbestiyet.com/featured/kelbeceri-terk-eden-ermeniler-mezarliklardaki-cenazeleri-de-yanlarinda-goturdu-45355/