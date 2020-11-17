İspanya Kongresi, Artsakh’a yardım, Azerbaycan’a silah embargosu önerisni onayladı

İspanya Kongresi, Artsakh’a (Dağlık Karabağ) insani yardımın gönderilmesine ve Azerbaycan’a silah satışının durdurulmasına dair milletvekili Jon Inarrıtu’nun önergesini kabul etti.



İspanya’da Ermenistan Büyükelçiliği, Inarritu’nun, göçmen Ermeni ailelere insani yardım gönderme ihtiyacının acil olduğunu ve bu konuya uluslaurarası kurumların katılımının önemini vurguladı.



İspanyol milletvekili, “Dünya, başını başka yöne çeviremez” dedi.



Daha önce Artsakh’ı ziyaret eden Inarritu, başkent Stepanakert’in bombalandığına ve ülkedeki sivil altyapılardaki yıkımlara tanıklık ettiğini anlatarak, Artsakh’a kendi destek ve dayanışmasını dile getirmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/17/İspanya-Karabağ-Azerbaycan-embargo/198215