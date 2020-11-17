Ermeni dini kurumlarının korunması – Ermenistan Kamu Radyosu

Rus barış güçleri, Karabağ’daki Dadivank manastırının yakınında bir kontrol noktası kurdu

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov’un Pazartesi günü bir brifingde yapmış olduğu açıklamaya göre, yerel halkın talebi üzerine, Rus barış gücü, Karabağ’ın Kelbecer bölgesindeki Dadivank manastır kompleksinin yakınında bir kontrol noktası konuşlandırdı.

“Barış Gücü Kuvvetleri Komutanlığı, topluluklardaki dini sorunları çözmek için yerel yönetimlerle işbirliği düzenledi.

Yerel nüfusun talebi üzerine, Rus barış güçleri Kelbecer bölgesindeki Dadivank eski Hristiyan kompleksinin yakınına bir kontrol noktası kurdu”,- dedi Konaşenkov.

Buna göre, keşişlerin manastır kompleksine serbest ziyaret sorunu, Rus barışı koruma güçlerinin arabuluculuğuyla çözülmesi planlanmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu