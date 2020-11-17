Azerbaycan’daki Türk komutanlar – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine komuta eden Türk generallerin isimleri yayınlandı

Çeşitli kaynaklara göre Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan silahlı kuvvetlerine Türk generaller komuta etmekteydi.

Toronto merkezli gazeteci ve tarihçi Mike Mihayloviç, Karabağ savaşına katılan üst düzey Türk askerlerinin adlarının tespit edildiğini bildirdi.

Özellikle General Bahtiyar Ersay ve Göksel Kahya’nın çatışmalara karıştığını kaydetmektedir.

Tümgeneral Kayhan, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin liderliğini yürütüp, hava keşif ve insansız saldırıların yapılmasına komuta etmiştir.

Ersay ise, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ’daki “karşı saldırı” operasyonu gibi güçlü bir misyonu ancak ona emanet edebilirdi.

Aynı zamanda Azerbaycan Savunma Bakanlığı kaynaklarına atıfta bulunan “Vzglyad” süreli yayını, Ersay liderliğindeki grubun Dağlık Karabağ’a yönelik askeri harekâtların örgütlenmesine doğrudan katıldığını bildiriyor.

General, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov’un görevden alınmasının ardından bakanlığı şahsen kontrol ettiği için hala Bakü’de bulunmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu