ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ve Ortadoğu gezisi kapsamında Fransa ziyaretinin ardından İstanbul’a gitti. Türkiye’de resmi ziyaretlerde bulunmayacağı açıklanan Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ve Rüstem Paşa Camii’ni ziyaret etti. Bakan, St. George Kilisesi’nde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyeti saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne gitti. Pompeo’yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Ardından Pompeo ve Bartholomeos baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Pompeo ve heyeti bir buçuk saati aşkın sürenin ardından patrikhaneden ayrıldı. Bartholomeos Pompeo’yu patrikhanenin kapısına kadar uğurladı.

Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaretinin ardından Fatih’te bulunan Rüstem Paşa Camii’ne gitti. Pompeo’ya eşi Susan Pompeo da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Mike Pompeo, Türkiye’yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Pompeo, “Ekümenik Patriği I. Bartholomeos ile tanışmaktan ve bugün Aziz George Patriklik Kilisesi’ni ziyaret etmekten onur duydum. Ortodoks dünyasının lideri olarak Ekümenik Patrikhane, dünya çapında din özgürlüğünü savunmaya devam ettiğimiz için kilit bir ortaktır” dedi.

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 17, 2020