ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fener Rum Patrikhanesi ve Rüstem Paşa Camisi’ni ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün İstanbul’da. Çıktığı uluslararası tur kapsamında tüm ülkelerde yetkililerle görüşen Amerikalı Bakan, Türkiye’deki tek günlük ziyaretinde ise sadece kilise ziyareti ve dini liderlerle görüşme yapacak.

Pompeo, Fransa’nın ardından Pazartesi geç saatte ulaştığı Türkiye’de bugün St. George Kilisesi’ni ziyaret etti. Pompeo kilisede Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

DHA’nın haberine göre görüşmenin ardından Rüstem Paşa Camisi’ye giden Pompeo, gazetecilerin Türkiye ziyaretinin nedenine dair sorularını yanıtsız bıraktı.

Pompeo’nun cami ziyaretinin arından Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Fotoğraf altı yazısı, Pompeo Bartholomeos ile görüşmesi sırasında Türkiye Gençlik Birliği tarafından protesto edildi

Pompeo’nun öğleden sonra İstanbul’dan ayrılarak Gürcistan’a gitmesi planlanıyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54969564