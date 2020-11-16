Taner Akçam, Almanya’da Ermenileri tehdit eden Bozkurt hareketinin yasaklanmasını talep etti

Türk tarihçi ve soykırım bilimcisi Taner Akçam, Almanya’da “Bozkurt” hareketinin yasaklanmasını talep etti.



Türk milliyetçilerin, Almanya’daki Ermenilerin e-posta adreslerine tehditkar mesajlar gönderdiğini sosyal medyada duyuran Akçam, bozkurtlar tarafından dağıtılan mesajı paylaştı.



Resimde göründüğü gibi mesajda, “Bozkurtlar size ulaşacak,



Siz, Ermenistan’ın pis çocukları, hepinizi bulacağız ve çocuklarınız kendi mezarlarına düşmeden önce mezarlarınınzda duracak.



Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanındayız ve Ermenistan’lı gavur köpeklerin Almanya’da rahat yaşamasına izin vermeyeceğiz.



Sizi biliyoruz, çocuklarınızın gece gündüz nerede bulunduğunu da biliyoruz.



Bozkurtlar sizden uzak değil.” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/16/Taner-Akçam-Bozkurt-Almanya-Ermeni/198175