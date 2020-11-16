“Sonuçta bunu ben yazdım.” Putin Karabağ açıklamasının metnini yeniden okumadı (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya TV, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Artsakh hakkındaki tarihi bildirisinin imzalanması hakkında hazırlık tutanaklarından özel görüntüler sundu.

Birkaç dakika içinde, başkan bu kapıdan Novo-Ogaryovo’daki ofisine girecek.

Muhabir Pavel Zatulin, “Açıkçası, çok önemli bir şey var, çünkü bu olay hakkında hiçbir duyuru yapılmamıştı, planlanmış gibi görünmüyordu ve gerçekleşeceği sadece iki saatten biraz fazla bir süre önce biliniyordu,” dedi.

Ancak ona göre kimse tam olarak o anda tam olarak ne ve ne zaman olduğunu bilmiyordu. Gece yarısına kadar, ayrıntılara bakılırsa bazı sonuçlar çıkarılabilir.

Raporun yazarı, “Asistanlar, kalemin başkanın masasındaki varlığını özellikle dikkatlice kontrol ediyorlar” diyor.

Rusya cumhurbaşkanının yardımcıları, Novo-Ogaryovo’daki ikametgahındaki TV için özenle hazırlanıyor.

Biraz sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ardından Vladimir Putin görünüyor.

Rus lidere metni yeniden okuması teklif edildiğinde şu cevabı vermesi dikkat çekicidir: “Hayır, neden okumalıyım?, kendim yazdım.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan çekimde görünmüyor. Duyuru başka bir yerde imzalamıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu