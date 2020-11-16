Sefer Karakoyunlu: Kaçak Ermeniler sınır dışı edilmelidir’

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Ermenistan’ın Karabağ’da yenilgiye uğraması sonucu, Türkiye’de kaçak yaşayan Ermeniler tehlike oluşturabilir. Azerbaycan’ın zaferini kutlayan İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu; “Türkiye’de kayıt dışı çalışan Ermeniler provokatif olaylara sebep olabilirler kayıt dışı Türkiye’ye kaçak yollarla gelip çalışan Ermeniler derhal sınır dışı (deport) edilmelidirler” dedi. ​​​​​​

Başkan Karakoyunlu; Türkiye’de yaklaşık 150 bin kaçak Ermeni’nin yaşadığını belirterek, bunların sınır dışı edilmesini istedi.

Karakoyunlu; “Türkiye’de kaçak yaşayan ve Türk gençleri iş bulamazken, çalışarak gençlerimizin hakkını gasp eden Ermeniler’in, derhal ülkemizi terk etmenlerini istiyoruz. Bir zamanlar yüzde 87’si Türk olan kadim topraklarımızda, bugün bir tane bile Türk yaşatılmazken, bizim ülkemizde on binlerce Ermeni kaçak yaşamakta ve çalışmaktadır. Türk vatandaşı olan Ermenilerle bizim hiçbir problemimiz yoktur. Avrupa ve Rusya’nın çeşitli şehirlerinde terör örgütü ASALA yazılı tişörtler giyerek, Türklere karşı provokatif saldırı hazırlığında bulunan Ermeniler, tehlike oluşturmaktadırlar. Dikkatinizi çekmek isterim Ermenistan’da bir tek Türk yaşamamaktadır. Ancak Türkiye’de 150 bin civarında Ermeni kayıt dışı yaşamakta ve kayıt dışı çalışmaktadır. Türkiye vatandaşı olan Ermeniler, bu rakamın dışındadır. Türkiye’de yaşayan hiçbir Ermeni’ye bugüne kadar ‘Sen Ermenisin’ muamelesi yapılmamıştır. Her Türk vatandaşı hangi hakka sahipse, onlar da aynı haklara sahip olarak yaşamaktadırlar. Oysa zamanında Erivan’ın nüfus yapısının yüzde 87’si Müslüman Türkler’den oluşmaktaydı ama şimdi o coğrafyada bir tek Türk dahi yaşayamamaktadır” dedi.

Karakoyunlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Ermeniler 1915 de Osmanlıya, 1992 de Azerbaycan’a ihanet etmişlerdir. Şimdi ise Türkiye’nin ekmeğini yiyip, ihanet edebilirler. Çok geç olmadan yetkilileri, gereğini yapmaya davet ediyoruz. Ermenistan’da iş bulamayıp Türkiye’ye sığınan, Türkiye’de kayıt dışı çalışan, ülkemiz ekonomisine zarar veren, ihanete alışık olan Ermeniler, yarınlarda da, ülkemize ve Türk halkına rahatlıkla ihanet edebilirler. Ülkemizde kaçak çalışan Ermeniler derhal sınır dışı (deport) edilmelidirler.”

Önce Vatan Gazetesi

https://www.oncevatan.com.tr/genel/sefer-karakoyunlu-kacak-ermeniler-sinir-disi-edilmelidir-h160076.html