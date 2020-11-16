Kiliselere yönelik saldırılar başladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Şuşi’deki Kutsal Kurtarıcı Ğazançetsots Kilisesi’ne yapılan saldırıyı kınadı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Şuşi’deki Kutsal Kurtarıcı Ğazançetsots Kilisesi’ne yapılan saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

“Ateşkesin yürürlüğe girmesinden birkaç gün sonra, tüm dünya bir kez daha Ermeni halkının ve tarihi ve kültürel mirasına karşı Azerbaycan’ın hoşgörüsüz, ırkçı tutumunun tezahürlerine tanık oluyor.”

Azerbaycan medyasında, Artsakh’ın sivil halkına yönelik zulüm, haçkarlara yapılan saygısızlık, dini kurumlar ve anıtların, kasıtlı olarak imha edilmesine dair çok sayıda fotoğraflar ve videolar dolaşıyor.

Bu bakımdan, özellikle Azerbaycan barbarlığının hedefi haline gelen Şuşi’deki Kutsal Kurtarıcı Ğazançetsots Kilisesi’ne yapılan saygısızlık büyük infial uyandırdı.

Azerbaycan’daki Ermeni karşıtlığı atmosferinin ve Artsakh topraklarında Ermeni varlığının izlerinin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan bu eylemler, uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, evrensel değerlerle çelişmekte olup, şiddetle kınanmalıdır.

Açıklamada, “İnsanlığın medeniyet mirasına yönelik bu vahşeti, ilgili uluslararası toplumla işbirliği içinde şiddetle kınayarak, gerçekleştirenleri sorumlu tutmak ve bu tür eylemleri tamamen önlemek için pratik adımlar atmaya devam edeceğiz”,- denilmektedir.

Şuşi’deki cami ise, Ermeniler tarafından restore edilip, bugüne kadar korunmuştur.

Ermenistan Kamu Radyosu