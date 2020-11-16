Kayıp asker sorunu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni tarafının birkaç yüz kayıp askeri var

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki savaş sırasında kayıp Ermeni asker sayısının bilindiğini belirtmekle birlikte, kesin bir rakam vermedi.

“Evet, sayı biliniyor, fakat şimdi belirli bir sayı yayınlamayacağım.

Ne yazık ki, birkaç yüz kayıp askerden bahsediyoruz.

Her biriyle ilgili aynı sonuca ulaşmayacağımızı umuyoruz.

Bazılarını canlı bulmayı umuyoruz.

Örneğin dün, daha önce kayıp olduğu düşünülen yaralı bir askerin bulunduğunu öğrendim”,- dedi Başbakan, çevrimiçi basın toplantısı sırasında.

Tutsak değişimi şartlarına değinen Başbakan, tutuklu değişiminin, cenazelerinin değişmesinin ardından yapılacağını söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu