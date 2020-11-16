İtalya’da Papa II John Paul’ün kanını çalan şüpheli bulundu

İtalya’da Papa II. John Paul’ün kanının da olduğu kilise yadigarlarını çaldığı düşünülen kişi bulundu.

Yaklaşık 30 yıllık görev süresinin ardından 2005 yılında hayatını kaybeden Leh Papa II. John Paul’e ait kutsal emanetler, geçtiğimiz eylül ayında çalınmıştı.

İtalya’nın orta kesimindeki Umbria bölgesinde bulunan Spoleto kenti polisi, olayla ilgili olarak geçmişte başka kutsal kalıntıları da çaldığı bilinen Toskana’dan 59 yaşındaki bir adamın suçlandığını söyledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan eserler bulunamadı

Kilisenin içinde ve şehir sokaklarında çekilen kamera görüntüleri de yetkililerin söz konusu kişiyi teşhis etmesine yardımcı oldu. Ancak polis adamın evinde yapılan arama sonrası kalıntıları bulamadıklarını bildirdi. Şüpheli ise henüz tutuklanmadı.

Eski papanın kan damlalarının olduğu küçük bir şişe ile altın haç, II John Paul’ün kişisel sekreteri olarak görev yapan Polonyalı kardinal Stanislaw Dziwisz tarafından 2016 yılında Spoleto-Norcia başpiskoposuna verilmişti.

Ancak katedralin demir kapıyla korunan nişinde sergilenen eserler, hiçbir alarm çalmaksızın gündüz saatlerinde çalınmıştı.

İddiaya göre ‘muhtemel’ hırsız, soygun sonrası eve dönmek için iki farklı trene bindiği istasyona gitmişti.