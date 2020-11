Georgia – Armenia 1:2

UEFA Nations League C league Group 2 Matchday 5 match between Georgia and Armenia took place in Tbilisi on November 15. Armenian National team won with the score 2:1, ffa.am reports.

Armenia-Georgia 1:2 (0:1)

Tbilisi, Dinamo city stadium

Referee: Marco Guida (Italy)

Goalscorers: Gevorg Ghazaryan, 34, Sargis Adamyan, 86 (Armenia), Valeri Qazaishvili, 65 (P)(Georgia)

Georgia

12. Giorgi Makaridze, 3. Davit Khocholava, 7. Jaba Kankava, 9. Elguja Lobjanidze (13. Nika Kacharava, 68), 10. Giorgi Aburjania (16. Nika Kvekveskiri, 80), 11. Saba Lobzhanidze (19. Giorgi Papunashvili, 80), 14. Gia Grigalava, 18. Zuriko Davitashvili (8. Valeri Qazaishvili, 56), 20. Jambul Jigauri, 21. Valerian Gvilia (15. Beka Mikeltadze, 80), 22. Giorgi Navalovski.

Bench: 1. Giorgi Loria, 17. Lazare Kupatadze, 2. Otar Kakabadze, 4. Guram Kashia, 5. Jemal Tabidze, 6. Mamuka Kobakhidze, 23. Lasha Dvali.

Head coach: Wladimir Weiss

Armenia

1. David Yurchenko, 2. Andre Calisir, 3, Varazdat Haroyan, 5. Artak Grigoryan, 10. Gevorg Ghazaryan (23. Vahan Bichakhchyan, 77), 11. Tigran Barseghyan, 14. Arman Hovhannisyan (21. Serob Grigoryan, 69), 17. Solomon Udo (7. Karen Muradyan, 77), 19. Hovhannes Hambardzumyan, 20. Aleksandre Karapetian (8. Arshak Koryan, 77), 22. Sargis Adamyan (4. Taron Voskanyan, 89).

Bench: Grigor Meliksetyan, 16, Vardan Shahatuni, 9. Hakob Hakobyan, 13. Kamo Hovhannisyan, 15. Hayk Ishkhanyan, 18. Andranik Voskanyan.

Head coach: Joaquin Caparros

