Ermenistan futbol Milli takımı Gürcistan’ı yenilgiye uğrattı

UEFA Uluslar ligi C divizyonunun 5’inci eleme turunda Ermenistan Milli Takımı Tiflis’te Gücistan Milli Takımı’yla karşı karşıya geldi.

Maçın ilk dakikalarında her iki takım da aktif bir şekilde mücadeleye girdi. Ermenistan Milli Takımı karşı ataklarından birini çok iyi değerlendirerek fırsatı gole çevirdi. Henrikh Mkhitaryan’ın yokluğunda kaptanlık görevini devralan Gevorg Ghazaryan durumu 0:1 yaptı.

İkinci bir fırsat ta Gevorg Ghazarayan elde etti, fakat bu sefer vuruştan sonra top yan direğe çarptı.

İkinci yarıda da Ermenistan devamlı ataklar gerçekleştirmeye çalışıyordu, fakat maçın 65’inci dakikasında Arman Hovhannisyan’ın dikkatsizliğinden dolayı hakem Gürcistan lehine penaltı kararı verdi.

Böylece durum 1:1 oldu. 85’inci dakikasında ise Ermenistan Milli Takımı ve Hoffenheim oyuncusu Sargis Adamyan Ermenistan’ın ikinci golüne imza attı.

Ermenistan bu önemli zaferden sonra grupta birinci olma şansını korumaya devam ediyor. 18 Kasım tarihinde Kuzey Makedonya ile son maçta Ermenistan yine zafer kazanırsa artık Avrup Şampiyonasına katılma hakkını yakalamış olacak. Bu maç Kıbrıs’ta oynanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/16/Ermenistan-futbol-Gürcistan-UEFA/198168