Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan: Savaşın bitmesi Karabağ’ın statü sorununu çözmüyor

Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) statüsünün belirlenmesi için Minsk sürecine geri dönülmesi gerektiğini ifade eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, savaşı bitiren anlaşmanın bu sorunu çözmediğini belirtti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkenin önde gelen sanatçı, sporcu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşmede şu ifadeyi kullandı:

“Bu Minsk süreci değil, bu üçlü dokuman, ateşkes. Fransa, ABD ve Rusya eşbaşkanlığındaki Minsk sürecine geri dönmek için bir an önce her şey yapmalıyız. Zira Minsk Grubu’na Karabağ’ın nihai statüsünü belirleme yetkisi verildi. Bu dokuman Karabağ’ın nihai statüsünü belirlemiyor”.

Artsakh’ta savaşı sona erdiren anlaşma 9 Kasım Pazartesi günü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in duyurduğu anlaşmanın maddelerine göre taraflar, çatışmalar esnasında kontrol ettiği topraklarda kalacak ve esir takası gerçekleştirilecek. Karabağ’ın çeşitli noktalarına Rus barış güçleri yerleştirilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/16/Ermenistan-Karabağ/198142