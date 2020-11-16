Dağlık Karabağ’ı yardım etmek için Rusya’dan Olağanüstü Hal Bakanlığı’nın ilk uçağı Yerevan’a iniş yaptı

Rusya Federasyonu Olağanüstü Hal Bakanlığı’nın uzmanlarını ve teknik araçlarnı taşıyan uçak Pazar günü Moskova’daki Zhukovsky havalimanından Ermenistan’ın başkentine doğru yol aldı.

İl-76 uçağı akşam saat 19:00 sularında iniş yaptı.

Rusya Olağanüstü Hal Bakanı Yevgeny Zinichev yaptığı açıklamada merkez ofisinin özel ekibi tarafından sivil halka yardım etmek için gereken adımların atılacağını ifade etti.

Daha önce Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Karabağ’ın başkenti Stepanakert’te hümaniter merkez oluşturulacağını duyurmuştu.

Yakın gelecekte bu merkez Rusya Sınır güçlerinin birlikleriyle de tamamlanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/16/Dağlık-Karabağ-Rusya’dan-Olağanüstü-Hal-Bakanlığı/198194