ASİMDER Başkanı Gülbey: “Palyan Atatürk’e hakaret ediyor”

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Diyarbakır HDP Ermeni asıllı Milletvekili Garo Paylan’ın Tunceli (Dersim) isyanının liderleri Seyid Rıza’nın ölüm yıl dönümünde attığı tweet’le Atatürk’e hakaret ettiğini iddia etti.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Diyarbakır HDP Ermeni asıllı Milletvekili Garo Paylan’ın Tunceli (Dersim) isyanının liderleri Seyid Rıza’nın ölüm yıl dönümünde attığı tweet’le Atatürk’e hakaret ettiğini iddia etti.

Garo Palyan’ın şahsına ait sosyal medya sayfasından Atatürk ve silah arkadaşlarını soykırımcı olarak gösterdiğini söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Diyarbakır HDP Ermeni asıllı Milletvekili Garo Paylan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki savaşta işgalci Ermenistan ordusunu yenilgiye uğratmasını hazım edememiştir. Bu hazımsızlığını Tunceli (Dersim) isyanının liderlerinden olan Seyid Rıza’nın idam edilmesinin yıl dönümünde şahsına ait sosyal medya sayfasında attığı tweet’te ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını katliam (soykırım) yapmakla suçlamıştır. Bu tweet’le hakaret suçu işlemiştir. ASİMDER Genel Merkezi olarak basın aracılığıyla ulu öndere yapılan bu hakaretten dolayı buradan adalet makamlarına suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin dünyada ciddi bir şekilde söz sahibi olmasını kabullenmeyen Paylan’ın Türkiye’yi ve kurucularını küçük düşürmek peşinde olduğunu söyleyen Gülbey, “Yıllardır TBMM’de hep kışkırtıcı konuşmalar yapan ve her fırsatta diğer siyasi parti Milletvekillerine karşı saldırgan davranması ve Türkleri soykırımcı olarak adlandırması yetmedi. Şimdide Tunceli (Dersim) isyanının lideri Seyid Rıza’nın idamının yıl dönümünü bahane ederek Atatürk ve silah arkadaşlarına saldırıyor. TBMM’nin bu şahıs hakkında gerekli işlemleri başlatması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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