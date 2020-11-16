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Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

2020-11-16
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’la çatışmaların yaşandığı ve Azeri ordusunun ele geçirdiği bölgelerden Fuzuli ve Cebrail’i ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri üniforma giyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Fuzuli ilinin yerleşim birimlerinde birinde halk tarafından coşkuyla karşılandığı görüldü.

Aliyev arabasından çıkarak halkı selamlarken vatandaşlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

“Karabağ”“İlham” diye slogan atan vatandaşlar bir taraftan da o anları telefonlarının kameralarına kaydetti.

Aliyev, Aras Nehri üzerinde bulunan ve Azerbaycan ve İran’ı birbirine bağlayan Hudaferin köprülerinde de incelemelerde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/asya/202011161043236255-aliyev-ermenistan-isgalinden-kurtarilan-bolgeleri-ziyaret-etti/

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