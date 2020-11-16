ABD’nin Bartholomeos sevgisi: Pompeo neden Fener’i ziyaret ediyor?

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pomepo’nun, Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos ile “gayriresmi” görüşme planı, tartışma yarattı. Pompeo İstanbul’da, hiçbir devlet yetkilisi ile görüşmeyecek. İddiaya göre, Ankara’nın görüşme talebi de kabul edilmedi… ABD Bakanlığının gerekçesi ise ziyaretin” dini özgürlükler kapsamında” yapılıyor olması… Ziyaret dikkat çekici çünkü Kilise İstanbul’da ve Fatih Kaymakamlığı’na bağlı olsa da, konumlandığı stratejik yer ABD’nin yanı… İşte Fener Rum Kilisesi’nin sicili…

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo‘nun Avrupa ve Batı Asya turu kapsamında İstanbul’a geleceğinin ilan edilmesi ile gözler Fener Rum Kilisesi’ne döndü. Çünkü Pompeo’nun yalnızca Papaz Barteholomeos ile görüşeceği, hiçbir devlet yetkilisi ile görüşmeden Türkiye‘den ayrılacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ziyaretin “dini özgürlükler” kapsamında olduğunu söyleyerek Türk yetkililerle görüşme olmayacağını doğruladı. Bloomberg’in iddiasına göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşme talep etti ancak Pompeo talebi kabul etmedi. Çavuşoğlu’nun İstanbul’a gelmesini istedi. Ankara da bu tavırdan rahatsız oldu..

Peki Pompeo’nun diplomatik gerginlik yaratacak ziyaretinin amacı ne? Fener Rum Kilisesi ve ABD arasındaki ilişkinin boyutu nedir?

Türkiye topraklarında bulunan ve Fatih Kaymakamlığına bağlı olan Fener ve ABD arasında eskiye dayanan sıkı ilişkiler var. 1948’de CIA’nın öncülü OSS (OESES), SSCB ile ilişkiler güçlensin diyen Papaz V. Maksimos’u tasfiye etti. O günden bu güne, Amerikan gizli servisi, Fener Kilisesi ile sıkı işbirliği içinde..

ABD Türkiye’ye dayatmalarla I. Athenagoras’ı papaz olarak göreve getirdi. Hem de Türk kanunlarına aykırı şekilde. Zamanla, Fener Kilisesi’nin yönelimi köklü bir şekilde değişti. Bir Türk din kurumu olmaktan çıktı ve Türk topraklarında ABD’nin kurumu haline dönüştü.

Şu anki haliyle Fener Kilisesi ABD’nin ve Amerika’daki Yunan diasporasının etki ajanı konumunda.

Aydınlık gazetesi defalarca, Fener Rum Kilisesi’nin yıkıcı faaliyetlerini ifşa etti. Kısa süre ünce, 17 Ağustos 2020’de Bartholomeos’un sağ kolu ve olası halefi Amerikan Başpsikoposu Elpidophoros ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi ayrıntılı bir şekilde gazetede yer aldı. Görüşmede Türkiye karşıtı önlemler görüşüldü. Türkiye’nin faaliyetlerinin papaz Bartholomeos’un otoritesinin zayıflamasına yol açtığı ABD’ye söylendi.

Öte yandan daha önce, Pompeo’nun görüşeceği Bartholomeos’un Fethullah Gülen’le ilişkileri de ortaya konmuştu. Bartholomeos’un bizzat kendisi, 2012 yılında dahi Gülen’i dostu olarak tanımlamış ve “Dinlerarası Diyalog” çerçevesinde onunla işbirliği içinde bulunmuştu.

Aydınlık gazetesi, Papaz Bartholomeos’un 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminden önce uyarıldığını ve tam zamanında İstanbul’u terk ettiğini de okuyucularına duyurmuştu.

Şimdi gözler, Pomepo’nun İstanbul’da Bartholomeos ile yapacağı görüşmede… Aydınlık, bu görüşmede Bartholomeos’un ABD’ye taşınmasının da görüşüleceği bilgisini edindi.

https://www.ulusal.com.tr/gundem/abd-nin-bartholomeos-sevgisi-pompeo-neden-fener-i-ziyaret-ediyor-h271971.html