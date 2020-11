Rusya: Dağlık Karabağ’ın her yerinde Ermeni askerlerinin cesetleri var! Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. 10 Kasım’da başlayan anlaşmaya göre Dağlık Karabağ’da 16 gözlem noktası kuruldu. HER YERDE CESET VAR Bölgede yaşanan çatışma alanında her saat başı devriye görevi yapan Ruslar tedirgin olurken, Ermenistan’ın aldığı ağır hezimete de tanıklık etti. Geçtikleri her yerde Ermenistan askerlerinin cesetleriyle karşılaşan Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ’ı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusunun gücünü bir kez daha görmüş oldu. https://dogruhaber.com.tr/haber/707072-rusya-daglik-karabagin-her-yerinde-ermeni-askerlerinin-cesetleri-var/