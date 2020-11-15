Kiliseler korunacak(mış) – Ermenistan Kamu Radyosu

Aliyev ile yaptığı görüşmede Putin, Dağlık Karabağ’daki kutsal alanların korunmasının önemini vurguladı.

Kremlin’in resmi web sitesinden öğrendiğimize göre, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alyev ile telefon görüşmeleri yaptı.

9 Kasım’da kabul edilen üçlü anlaşmaların uygulanmasının pratik yönlerinin tartışıldığı kaydedildi.

Ateşkes rejiminin sürdürülmesi ve temas hattındaki durumun oldukça sakin olması sevindirici olduğu vurgulandı.

Rusya Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede özellikle, üçlü açıklamaya göre Azerbaycan’a iade edilen bölgelerde Hıristiyan tapınakları ve manastırlarının bulunduğunu kaydetti.

Bu bağlamda, bu kutsal alanları korumanın ve normal kilise yaşamını sağlamanın önemini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan tarafının bu ilkeye göre hareket edeceğini söyleyerek bu yönde anlayış göstermiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu