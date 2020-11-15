Karabağ’dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor

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Karabağ Savaşı’nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden Ermenistan, bölgeden çekilmeye devam ediyor. Ermeniler, ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını da yanlarında götürüyor. Ermenistan, Karabağ Savaşı’nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul etmişti. Anlaşma sonrası Ermenistan bölgeden çekilmeye başladı. Dağlık Karabağ’dan ayrılan Ermenilerin, eşyalarının yanı sıra ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını da yanlarında götürdükleri görüntüler ortaya çıktı. Daha önce de bölgeyi terk eden Ermenilerin evlerini yaktığı görüntülenmişti. Karabağ’ı terk eden Ermenistan ordusu yerleşim yerlerini yakıyor! Ermenistan’ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ’da boşaltacağı bölgelerdeki evler, Ermenistan ordusu tarafından yakılıyor. Yeni Şafak