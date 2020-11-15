Ermenistan’da mahkeme Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı Vanetsyan’ı serbest bıraktı

Sputnik Ermenistan’ın haberine göre mahkeme, daha önce ağır ceza suçu işleme hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı ve muhalif ‘Rodina’ partisinin lideri Artur Vanetsyan’ın serbest kalmasına hükmetti, yargıç gözaltı kararını hukuka aykırı buldu.

Duruşma sonrasında gazetecilere konuşan Vanetsyan, “Bu sefer adalet yerini buldu. Tüm destekçilerime, tüm Ermeni halkına hiçbir suç işlemediğimi beyan ederim” ifadelerini kullandı.

İktidarı ‘kendisini siyasi süreçlerden uzaklaştırmaya’ çalışmakla suçlayan Vanetsyan, daha sonra mahkemenin savcılığın önergesine ilişkin resmi bir karar yayınlayacağını da sözlerine ekledi.

Artur Vanetsyan’ın avukatı Lusine Saakyan, dün bir açıklama yaparak müvekkilinin Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik suikast hazırlığında olduğu şüphesi ile gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ardından Ulusal Güvenlik Servisi, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik suikast girişiminin önlendiğini, aralarında eski bürokratların da bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındıklarını duyurmuştu.

Dağlık Karabağ’da savaşı sona erdiren anlaşma geçen pazartesi günü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanmıştı.

Dağlık Karabağ’da ateşkes anlaşmasını imzalayan Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını ve barış anlaşmasının koşullarının değişmesini talep eden muhalif göstericilerin başkent Erivan’da düzenlediği protestolar hala devam ediyor.

Sputnik Türkiye