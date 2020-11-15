Ermenistan’a Kelbecer’den çekilmesi için 10 gün ek süre verildi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermeni tarafın talebi üzerine Kelbecer’den çıkmaları için 10 gün daha ek süre verildiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, yaptığı açıklamada, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer’den çıkmak için biraz daha süre istediğini belirtti.

Haciyev, bu sürenin 10 gün olarak belirlendiğini ve 25 Kasım’da sona ereceğini kaydetti.

Haciyev, Ağdam ve Laçin’den çekilme tarihine ilişkin anlaşmanın ise yürürlükte olduğunu bildirdi.

Bölgeden ayrılan Ermenilerin Kelbecer’de sivil yerleşimleri ateşe verdiğine dikkat çeken Haciyev, “Çevreye verilen zarar, çevre terörü önlenmelidir. Bölgede inşa edilen binalar da yasa dışıdır. Ayrıca bu bölgelerdeki kültürel anıtlara da zarar veriliyor. Ağdam’da Tigranakert olarak adlandırılan alanda da kaçak arkeolojik kazılar yapıldı. Bu kazılardan elde edilen bulguların Ermenistan’a götürülme girişimleri var. Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarının maddi ve kültürel mirasını yağmalayan Ermenistan’dır. İşgal altındaki topraklarda kültürel anıtların, özellikle camilerin zarar gördüğünü, hatta domuzların camilerde tutulduğunu görüyoruz.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 10 Kasım’da imzalanan ortak açıklamaya göre, Kelbecer 15 Kasım, Ağdam 20 Kasım ve Laçin 1 Aralık’ta tahliye edilmesi kararlaştırılmıştı. (İLKHA)

https://ilkha.com/dunya/ermenistan-a-kelbecer-den-cekilmesi-icin-10-gun-ek-sure-verildi-143573