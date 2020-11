Azerbaijan extends date of withdrawal of Armenian troops from Karvatchar to November 25

Azerbaijan extended the date of withdrawal of Armenian troops from Karvatchar to November 25.

This was stated by Azeri president Ilham Aliyev’s aide.

Earlier it was reported that Armenian troops must leave Karvatchar on November 15.

