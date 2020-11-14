Ünlü Ermeni aktör Armen Çigarhanyan 85 yaşında hayatını kaybetti

SSCB Halk Sanatçısı unvanına sahip Armen Çigarhanyan ölümünü, temsilcisi ve arkadaşı Artur Soğomonyan bildirdi.

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da doğup büyüyen Çigarhanyan , Moskova’ya taşınmadan önce şehrin tiyatro akademisinde ve tiyatrolarında oyunculuğa başladı.

Çigarhanyan 1960’tan sonra beri birçok Ermeni filminde rol aldı. Ayrıca pek çok Sovyet filminde canlandırdığı rollerle popüler oldu.



Mayakovsky Tiyatrosu sahnesinde yaklaşık 30 yıl sanatını icra ettikten sonra, 1996’da Moskova’da kendi tiyatrosunu kurdu.

Georgy Danelia, Karen Shakhnazarov ve Stanislav Gvorukhin gibi yönetmenlerle çalışan oyuncu ayrıca kendisi de filmler çekti.

Başbakan Paşinyan ünlü oyuncunun ölümü üzerine bir mesaj yayınladı. Paşinyan “Hepimizin sevdiği büyük Ermeni entelektüel Armen Jigarkhanyan artık aramızda değil. Geçen yıl ünlü aktörle Moskova’daki dairesinde tanışmamı ve memleketini ziyaret etme arzusundan bahsettiği görüşmeyi sevgiyle hatırlıyorum. Ne yazık ki sağlığı buna elvermedi” dedi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24874/unlu-ermeni-aktor-armen-cigarhanyan-85-yasinda-hayatini-kaybetti