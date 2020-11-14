Son Dakika: Şuşa’daki gözlem noktasında Türk Bayrağı detayı!

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Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ’da ağır yenilgiye uğrayan Ermeniler, 10 Kasım’da imzalanan ateşkes uyarınca iade etmek zorunda oldukları kentlerde konut, idari bina ve dükkânları ateşe vermeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’a gönderilen Rus Barış Gücü askerlerinin ateşkes hattında devriyelerine başladığını açıkladı. Öte yandan Karabağ’ın kalbi Şuşa’daki gözlem noktasında dalgalanan Türk Bayrağı’nı Kanada merkezli Global News görüntüledi.
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Çekilme sırasında karşı tarafa olan nefret ve kinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seren Ermeniler, terk ettikleri evleri ateşe vermeye başladı.
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Bölgeden aktarılan haberlere göre en yoğun kundaklama olayları 15 Kasım’da teslim edilmesi gereken Kelbecer rayonunda gözleniyor.
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Taşıyabilecekleri eşyaları araçlara yükleyen halk, son hamle olarak evlerine benzin dökerek yakıyor.
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Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Kelbecer’de tüm köy ve kasabaların üzerinde siyah dumanlar yükseliyor.
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‘Sputnik Armenia’ yayını, “Buradaki köy ve kasabalarda kimse kalmıyor. Herkes Ermenistan istikametine kaçıyor. Evlerin dış kapısını kapatmadan önce kendileri binayı ateşe veriyor” diye durumu aktardı.
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Bu yayına göre evini yakan bir kişi, ‘Varlıklarımızı Azerbaycan’a tepside sunmak niyetinde değiliz. Meralarımız, maden ve taş ocaklarımız onlara kalmayacak. Yıkılsın daha iyi” dedi.
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Kendi evlerini ateşe vermekle kalmayan Ermeniler yaşadıkları köy ve kasabalarda dükkân, market ve idari binaları da kullanılamaz halde bırakıyor.
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Kelbecer’in yanı sıra benzer tablo Laçin ile Ağdam rayonlarında da gözleniyor. Halbuki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 10 Kasım anlaşmasının imzalandığı gece…
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“Biz işgal altındaki topraklarımızdan Ermenistan ordusunun çekilmesini sağlıyoruz. Sivil halk bir suça karışmadıysa çekinmeden evinde kalarak yaşamaya devam edebilir” demişti.
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GÖZLEM NOKTASINDA TÜRK BAYRAĞI
Kanada merkezli televizyon kanalı Global News, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’daki çatışmaları sona erdiren anlaşma gereği kurulan gözlem noktalarını görüntüledi.
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Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus barış gücü birliklerinin Stepanakert ve Şuşa’nın bulunduğu bölgede 4 gözlem noktası kurduğunu duyurmuştu. Karabağ’ın kalbi olarak anılan Şuşa’daki gözlem noktasında dalgalanan Türk bayrağı dikkat çekti.
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ATEŞKES HATTINDA DEVRİYELER BAŞLADI
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’a gönderilen Rus Barış Gücü askerlerinin ateşkes hattında devriyelerine başladığını açıkladı.
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor” dedi.
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan kalkan Il-76 uçaklarıyla Ermenistan’daki Erebuni Havaalanı’na taşınan zırhlı araçların karayolu ile Dağlık Karabağ sınırındaki Goris kentine, daha sonra kontrol noktalarına sevkiyatının gerçekleştirildiği ifade edildi.
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Rus Barış Gücü askerlerinin güvenliği için Rus devriye polislerinin de görev aldığı aktarılırken, gözlem noktalarından mülteci geçişlerine yardım edileceği, sivillere yönelik saldırıların önüne geçileceği, bölge güvenliğini sağlanacağı transit geçiş trafiğinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.
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Kontrol noktalarındaki Rus Barış Gücü askerlerinin devriyelerinden de görüntüler servis edilirken, konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov açıklamalarda bulundu.
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Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor. Bugünden itibaren Rus devriye polisleri de Güney bölgede devriye gezmeye başlayacak” dedi.
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Konaşenko ayrıca Rus Barış Gücü askerlerinin anlaşmanın imzalandığı andan itibaren bölgeye sevkiyatıyla ilgili teknik bilgiler aktarırken, bölgede yapılan ilk devriyelerde ateşkesin ihlaline yönelik bir girişimin gözlemlenmediğini vurguladı.
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1992’deki Birinci Karabağ Savaşı öncesinde Azerbaycan’ın Kelbecer rayonunda 200 bin kadar Türk yaşıyordu.
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1994 yılında yöre halkı mülteci olarak Azerbaycan içlerine göç etmek zorunda kaldı.
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Kelbecer bölgesinde İkinci Karabağ Savaşı öncesinde ise 60 bin kadar Ermeni yaşıyordu.
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Birinci Karabağ Savaşı öncesinde Kelbecer şehrinin nüfusu 40 bin civarındaydı.
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Yüzde 98’i Azerbaycanlıydı. 28 yıl önce Ermeniler tarafından işgal edilen Azerbaycan’a ait yedi rayondan göç etmek zorunda kalan toplam Azerbaycanlı sayısı ise 850 bin kişi civarındaydı.
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Yeni doğan çocuklarıyla Azerbaycanlı göçmenlerin nüfusunun 1 milyon olduğu tahmin ediliyor.
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Öte yandan Rusya’dan gelen 20 kişilik iki ayrı heyet, dün Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nda temaslarda bulundu. Karabağ’daki Türk-Rus ateşkesi izleme merkezinde yapılacak faaliyetler ile Suriye’deki son gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmeler bugün devam edecek.
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Rusya’dan, Karabağ ve Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere 20 kişilik iki ayrı heyet, Ankara’ya geldi. Karabağ’daki Türk-Rus ateşkesi izleme merkezinde yapılacak faaliyetler ile İdlib özelinde Suriye’deki son gelişmeler masaya yatırıldı.
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Türkiye ile Rusya, Suriye ve Libya krizinden sonra Dağlık Karabağ’daki ihtilafın çözümü ve ateşkes rejimiyle ilgili görüşmek için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde kararlaştırılan, Karabağ için ortak çalışma grubu ilk mesaisine Ankara’da başladı. Rusya’dan 20 kişilik geniş bir heyet, dün Ankara’ya gelerek Karabağ’da oluşturulacak ateşkes rejimi ve Suriye ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
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Heyetin ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda taraflar, çalışma yemeğinde bir araya geldi. Heyet ardından Milli Savunma Bakanlığı’na geçerek teknik görüşmelerde bulundu.
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Askeri üst düzey heyetlerin katıldığı toplantıda, Karabağ’da yapılan anlaşma kapsamında, taktik ve teknik olarak kimin nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmelerde, ateşkesi izleme merkezinin yeri, Ermenistan’ın Azerbaycan’a iade edeceği topraklardan geri çekilme takvimi ve müzakere süreci detaylı şekilde ele alındı.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev’in başkanlık ettiği görüşmelerde, Anayasa Komitesi’nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetleri değerlendirildi.
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Bu konularda görüş alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, Türkiye’nin tutumu aktarıldı. MSB’den yapılan açıklamada da, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ’daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmelerin bugün de devam edeceği kaydedildi. (ECEM TOPLAR-SEYFETTİN ERSÖZ/Ankara)
https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-alcakliklari-soke-etti-tepside-sunmayacagiz-6354470/2
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