Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ’daki durumu görüştü

Rusya lideri Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ile ilgilli varılan anlaşmanın uygulanmasının yönlerini görüştüğü belirtildi.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ile ilgili varılan anlaşmanın uygulanmasının yönlerini ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri sırasında, Dağlık Karabağ ile ilgili 9 Kasım tarihli üçlü bildiride kaydedilen anlaşmaların uygulanmasının pratik yönleri ele alındı. Ateşkese uyulduğundan ve temas hattındaki durumun oldukça sakin olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi” ifadelerine yer verildi.

Putin’in Aliyev ile görüşmesinde özellikle Azerbaycan’ın kontrolüne devredilen bölgelerde Hıristiyan kiliselerin ve manastırların bulunduğuna dikkat çektiği belirtilen açıklamada, “Putin söz konusu yapıların güvenliğini ve normal kilise yaşamını sağlamanın önemini vurguladı” vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Azerbaycan lideri Aliyev’in bu konuda anlayış gösterdiğini ve Azerbaycan tarafının aynen bu şekilde hareket edeceğini söylediği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan barış gücünün bulunmasını öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202011141043224450-putin-aliyev-ve-pasinyan-ile-karabagdaki-durumu-gorustu/