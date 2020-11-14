Eski Ermeni Büyükelçisi: 4.750 can kaybımız var, morglarda boş yer yok

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Ermeni Vatikan eski Büyükelçisi Mikayel Minasyan, “4.750 can kaybımız var, morglarda boş yer yok” dedi. Öte yandan Dağlık Karabağ’daki savaşta 5 bine yakın Ermeni askerinin de öldürülüğü açıklandı.

Azerbaycan ordusu karşısında ağır yenilgi alan ve barış anlaşması imzalamak zorunda kalan Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı tepkiler giderek büyüyor.

“Başbakan Nikol Paşinyan’ı savaş kurbanlarını saklamakla suçlayan Ermeni Vatikan eski Büyükelçisi Mikayel Minasyan, “4.750 can kaybımız var, morglarda boş yer yok” dedi.

Dağlık Karabağ savaşı yenilgisinden Başbakan Paşinyan’ı sorumlu tutan eski büyükleci Minasyon, şunları söyledi:

“Paşinyan, ölen askerlerimizin cenazesinin filme alınmasını yasakladı. Ölü sayısını düşürdü ve günlük listeler gerçeği yansıtmıyor. İlk günden itibaren, utanç verici ve korkunç bir süreç gerçek ölüm sayısını gizlemeye başladı. Dağlık Karabağ’daki operasyon bizzat Başbakan Nikol Paşinyan tarafından yönetildi. Muhtemelen Goris, Sisian, Vanadzor, Gümrü, Eçmiadzin ve Erivan morglarının hâlâ yeri olmadığını bilmiyorsunuzdur. Abovyan’da koronavirüsten ölenler için savaşın ilk günlerinden itibaren askerlerin cenazeleri bir morgda tutuldu.

Ebeveynler, çocuklarının cesetlerini teslim etmek için yaklaşık iki aydır bekliyorlar ve uzun kuyruklar var. Babalar çocuklarının cenazelerini almak ve gömmek için rüşvet bile veriyor. Üzgün anneler, çocuklarının cesetlerini almakta teselli bulur çünkü mezarları olacaktır.

Ermenistan’da bunlar oluyor. Görünüşe göre Ermenistan’da ölü çocukların cesetlerini buzdolabında günlerce saklamak, açık bir şekilde yatmak mümkün; çünkü Nikol ve karısı Anna’nın programına göre her gün 30-40 mağdur isminin yayınlanmasına izin verilmektedir. “

Eski büyükelçi Minasyon, savaş kurbanlarının kesin sayısının açıklanmadığını da sözlerine ekledi: “Aslında var ama kamuya açıklanmadı. Gerçek şu ki 5 gün önce Milli Güvenlik Servisi ve Savunma Bakanlığı güncel verilere göre 2.250 ölü ve morg olduğunu bildirdi. Morgda 1.400 ölü ve açıklanamayan 1.400 kişi var. Ayrıca 1.100 kişi de kayıp. Ermenistan Başbakanı’na bildirilen teyit edilen ölüm sayısı 4.750 kişi.”

General Stepanyan: Çok sayıda Ermeni askeri savaştan kaçtı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı, eski askeri komiser Tümgeneral Levon Stepanyan, muharebe mevkilerinden çok sayıda askerin firar ettiğini açıkladı. Stepanyan, Karabağ’daki savaş sırasında kaydedilen firar olaylarının araştırılması gerektiğini belirterek, “Bu durumda ne yapacağız? Elbette kimse affedilemez. Ama öte yandan bu kadar çok insanı yargılamak zor” dedi.

Shahnazaryan: Savaşta yaklaşık 5.000 Ermeni askeri öldü

Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Savunma Bakanlığı, Başbakan Nicol Paşinyan’a Dağlık Karabağ’da 44 gün süren savaşta 4.750 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Bu bilgi, Ermeni Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı, siyaset bilimci Grant Malik-Shahnazaryan tarafından doğrulandı. Sosyal medyada şu ana kadar Ermeni tarafının can kaybının 4.750 olduğunu söyledi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada ise, Karabağ savaşında öldürülen 2.317 Ermeni askerinin cesetlerinin adli tıp uzmanları tarafından incelendiğini bildirdi.

Bağımsız kaynaklar ise ölü sayısının açıklanan rakamın çok daha üstünde olduğunu ileri sürüyorlar.

Ayrıca Erivan, Karabağ’da savaşmak için getirdiği paralı askerlerinin ölümlerini hâlâ gizli tutuyor.

Kaynak: Ajanslar

https://www.timeturk.com/eski-ermeni-buyukelcisi-4-750-can-kaybimiz-var-morglarda-bos-yer-yok/haber-1664133