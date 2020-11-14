Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi: Paşinyan’a yönelik suikast girişimi önlendi

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik suikast ve hükümete yönelik bir darbe girişiminin önlendiğini duyurdu. Vatan Partisi Lideri Artur Vanetsyan Paşinyan’a yönelik suikast girişimi gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, şöyle dendi:

“Hükümet karşıtı görüşlere sahip olan, Başbakanın dış ve iç politikaları ile hemfikir olmayan Sünik bölgesinin sakini A.M. adlı kişi, Karabağ’daki çatışma bölgesinde silah ve mühimmatın varlığından yararlanarak çok miktarda silah, cephane ve patlayıcıyı depoladı”

Açıklama şöyle devam etti:

“Ayrıca söz konusu şahıs Ermenistan ve Artsah’da (Karabağ) faaliyet gösteren hükümet karşıtı görüşlere sahip parti liderleri, siyasiler ve yanlılarıyla iktidarı ele geçirmek için yasadışı olarak depolanan silah ve mühimmatın kullanılması, Başbakan’ın faaliyetlerini yasalara aykırı olarak hayatına son verilmesi ve hükümetin yetkilerini gasp edilerek sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.”

Açıklamada “Hazırlık halindeki ağır ceza suçları, Ulusal Güvenlik Servisi tarafından tespit edilerek önlendi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre ağır ceza suçu hazırlığında oldukları şüphesiyle gözaltına alınan isimler, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı ve muhalif “Vatan” partisinin lideri A.V , Cumhuriyetçi Parti’nin parlamentodaki eski grup başkanı V.B , Taşnaksutyun (Ermeni Devrimci Federasyonu) üyesi A.A. ve Sisian Gönüllü Müfrezesi komutanı A.M.

Açıklamada isimlerin başharfleri kullanılsa da Vatan Partisi lideri Artur Vanetsyan ve Cumhuriyetçi Parti’den Vagram Bagdasaryan’ın gözaltına alındığı biliniyor.

Vanetsyan’ın avukatı Lusine Sahakyan, müvekkilinin darbe girişimi ve Başbakan Nikol Paşinyan’a suikast düzenlemekle suçlandığını açıkladı.

Agos