Ermenistan Eski istihbarat şefine ‘Başbakan Paşinyan’a suikast planlama’ suçlaması

Ermenistan’da Dağlık Karabağ gösterilerinde gözaltına alınan eski Ulusal Güvenlik Servisi Müdürü Artur Vanetsyan’ın, Başbakan Nikol Paşinyan’a suikast planlamayla suçlandığı açıklandı.

Rodina Partisi’nin lideri Vanetsyan, Azerbaycan ile imzalanan Dağlık Karabağ anlaşmasının protesto edildiği gösteriler sırasında, aralarında Müreffeh Ermenistan Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan, eski Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcıları Ara Sahakian ve Eduard Şarmazanov’un da olduğu 60 kadar kişiyle birlikte 12 Kasım’da gözaltına alınmış, dün serbest bırakılmıştı.

Vanetsyan’ın avukatı Lusine Sahakyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilinin ifade vermek üzere Ulusal Güvenlik Servisi’ne çağrılıp gözaltına alındığı ve ‘iktidarı ele geçirmek ve Panşinyan’a suikast planlamakla suçlandığını yazdı.

Yerevan ile Bakü arasında imzalanan, Dağlık Karabağ’daki statükoyu sonlandıran ateşkes anlaşması Ermenistan’da muhalefeti ayağa kaldırdı. Aralarında siyasi liderlerin de olduğu göstericiler Başbakan Paşinyan’ın istifasını istiyor.

Euronews