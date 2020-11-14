Ermenistan, Dağlık Karabağ çatışmalarında 2 bin 300’den fazla asker kaybettiğini açıkladı

Hüseyin Koyuncu

Ermenistan, eylül ayında başlayan Dağlık Karabağ çatışmalarında 2 bin 300’den fazla Ermeni askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ermenistan Adalet Bakanlığı sözcüsü Alina Nikoghosian, Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Şu anda kimliği belirsiz cesetler de dahil olmak üzere, toplam 2 bin 317 askerin cenazesi adli tıp merkezine ulaştırıldı” ifadelerini kullandı.

Alina Nikoghosian, iki taraf arasındaki cenaze değişimi sürecinin ise yeni başladığını söyledi.

Ermeni yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda bin 339 asker ve 50 sivilin öldüğünü bildirmişti.

Azerbaycan tarafı ise, çatışmalarda 93 sivilinin hayatını kaybettiğini belirtirken, askeri kayıplarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, cuma günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’daki çatışmanın 4 binden fazla kişinin öldüğünün, 8 binden fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Rus barış güçleri, Dağlık Karabag’da devriye gezmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus askeri polisinin 14 Kasım’dan itibaren Dağlık Karabağ’da devriye gezmeye başlayacağını söyledi.

Sözcü, “Bugünden itibaren Rus askeri polis birimleri” Kuzey “ve” Güney “sorumluluk alanlarında devriye gezmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’a konuşlanmaya devam ediyor.

https://tr.euronews.com/2020/11/14/ermenistan-dagl-k-karabag-cat-smalar-nda-2-bin-300-den-fazla-asker-kaybettigini-ac-klad