Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ anlaşması siyasi uzlaşı metni değil

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ anlaşması siyasi uzlaşı metni değil

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ve Dağlık Karabağ’daki çatışmaları sonlandıran anlaşmanın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır anlaşmazlığı için bir “siyasi uzlaşı metni olmadığını” söyledi.

Paşinyan açıklamaları cuma günü Ermenistan televizyonuna yaptı.

9 Kasım’da imzalanan anlaşma, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ çevresinde işgal ettiği 3 bölgeden çekilmesini öngörüyor.

Ermenistan için bir yenilgi olarak görülen anlaşma Ermenistan’da protestolara neden olmuştu.

Paşinyan’ı anlaşmayı imzaladığı için “vatan hainliği” ile suçlayanlar, başbakanın istifasını ve anlaşmanın feshedilmesini talep ediyor.

Paşinyan cuma günkü röportajda “Tabii ki anlaşmayı yırtıp bir kenara atabiliriz, ama bunun sonuçlarını da anlamamız gerekir. Anlaşmanın imzalandığı duruma geri dönebilir miyiz? Anlaşmayı, artık ilerleme kaydedemediğimizi fark ettiğimizde, Şuşa düştükten sonra imzaladık” diye konuştu.

Ermenistan ordusunun sahadaki yenilgileri sonrası siyasi bir ilerleme kaydetmeleri gerektiğini belirten Paşinyan “biz de bunu mümkün kılacak her şeyi yaptık” dedi.

Muhalefetin hakkındaki istifa çağrılarının da sorulduğu Paşinyan “Demokratik ülkelerde yönetim değişiminin elli mekanizmaları vardır. Şu anki görevimiz istikrarı korumak” diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Karabağ anlaşmasında “belirsizlikler” olduğunu da ifade ederek “Öncelikle görevimiz bu belirsizlikleri netleştirerek bölgede yaşanabilir bir ortam oluşturmak. İkinci olarak; ne istiyoruz? İsteklerimiz değişmedi. Önceki stratejimizdeki isteklerimiz neyse, hâlâ onların peşindeyiz” dedi.

Ermeniler evlerini “terk etmeden önce yakıyor”

Anlaşmanın devreye girmesiyle Ermeni işgalinin bittiği bölgeleri terk etmeye başlayan bazı Ermenilerin evlerini ateşe verdiği haberleri geliyor.

Fransız AFP ajansı Kelbecer’den ayrılan bazı Ermenilerin, Azeriler yaşayamasın diye evlerini ateşe verdiğini bildirdi.

Eylül ayı sonunda bölgede başlayan ve yaklaşık 6 hafta süren çatışmalarda Ermenistan 2 bin 317 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Erivan daha önce askeri can kaybının bin 300 civarı olduğunu belirtmişti.

BBC