Azerbaycan’a silah gösteren Ermeni papaz geri adım attı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 6 hafta boyunca devam eden çatışmalar son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti. Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı. SİLAHLI POZ VEREN PAPAZ GERİ ADIM ATTI Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor. Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti ve Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi. BBC’ye konuşan papaz Hovhannes, “Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz” dedi. http://www.gazetevatan.com/azerbaycan-a-silah-gosteren-ermeni-papaz-geri-adim-atti-1354359-dunya/