Azerbaycan’a karşı çağrı yapan eli silahlı papaz BBC’ye mağduru oynadı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar Rusya’nın arabuluculuğuyla varılan mutabakatla son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti. Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı. DAHA ÖNCE SİLAHLA POZ VERMİŞTİ Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor. Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti ve Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi. BBC’ye konuşan papaz Hovhannes, “Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz” dedi. NE OLMUŞTU? Azerbaycan ordusunun başarıları sonrası Dağlık Karabağ’ı işgal altında tutan Ermenistan Moskova’da kurulan masada yenilgiyi kabul etti. Rusya lideri Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında imzalanan anlaşmasıyla iki taraf pozisyonlarını koruyacak. Temaslı bölgelere Rus barış gücü yerleşecek. Erivan Kelbecer’i 15 Kasım, Ağdam’ı 20 Kasım ve Laçın’ı ise 1 Aralık’a kadar teslim edecek. Aliyev’in “Bu bir zafer” açılması sanrası Azerbaycanlılar kutlama yaptı. Paşinyan’ın “Başka şansım yoktu” sözlerine öfkelenen Ermeniler ise hükümet binasını bastı. https://www.karar.com/azerbaycana-karsi-cagri-yapan-eli-silahli-papaz-bbcye-magduru-oynadi-1594022