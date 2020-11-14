Azerbaycan ve Ermenistan arasında karşılıklı iade

Şuşa’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerinin naaşları ile Ermenistan askerlerinin cesetleri karşılıklı iade edildi.
Ruslan Rehimov
Bakü
Şuşa’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerinin naaşları ile Ermenistan askerlerinin cesetleri karşılıklı iade edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi.
Açıklamada, 6 şehit askerin naaşının da Azerbaycan’a iade edildiği kaydedildi.
Azerbaycan ve Ermenistan’ın Rusya’nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ceset ve esirleri değiştireceği belirtilmişti.
Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım’da işgalden kurtarmıştı.
https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-karsilikli-iade/2043482
İlk yorum yapan siz olun