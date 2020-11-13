SC-110, 13 Kasım 2020, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Mekanizması’nın Açıklamasında Yer Alan İddialar Hakkındaki Soruya Cevabı / T.C. Dışişleri Bak

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Mekanizması’nın açıklamasında yer alan mesnetsiz iddialar sahadaki gerçeklerden tamamen kopuktur. Bu yalan haberlerin dolaşıma sokulma sebebi, Ermenistan’ın hukuksuz işgalini dikkatlerden kaçırmak ve sözde “uluslararası terörizmle savaşan mağdur ülke” algısı yaratma çabasıdır.

Ermenistan’ın, Suriye Milli Ordusu mensuplarının görüntülerini videoya alarak sözde kanıt gibi internet üzerinden servis ettiği kanıtlanmıştır. Bu sahte videoların veya para karşılığında konuşturulan şahısların sözlerinin inandırıcılığı ve geçerliliği yoktur.

Ülkemizin görüşleri beklenmeden, kara propaganda ürünü sahte görüntüler ve haberler temelinde yapılan basın açıklaması, BM Özel Prosedürler Mekanizmasının güvenirliğini zedelemiştir. Bu mekanizmadan beklenen, yanlı ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmak yerine, çalışmalarını şeffaf ve ilgili tüm tarafların görüşlerini dikkate alarak yürütmesidir.

Öte yandan açıklamada, Ermenistan’ın çatışmalarda yabancı savaşçıları kullandığının teslim edilmesini olumlu, ancak yetersiz görüyoruz. Ermenistan’ın, Suriye’deki PKK/YPG teröristlerini Yukarı Karabağ’da konuşlandırdığı herkesçe bilinmektedir. Hatta isimleri tarafımızdan bilinen çok sayıda PKK’lı çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın da itiraf ettiği gibi, diasporadan üçüncü ülkeler vatandaşı çok sayıda etnik Ermeni Yukarı Karabağ’daki çatışmalara katılmıştır. Açık kaynaklarda görüntüleriyle yer alan bu bilgilerin Özel Raportörlerce daha ayrıntılı olarak araştırılmasını ve açıklamaya yansıtılmasını beklerdik.

Açıklamada sivillere yönelik kasıtlı saldırılardan bahsedilmekle birlikte, bunu yapan tarafın Ermenistan olduğunun belirtilmemesini ise kasıtlı bir ihmal olarak görüyoruz. Başbakan Paşinyan’ın askeri danışmanı tarafından açıklandığı gibi, Ermenistan, halk arasında kaos yaratmak amacıyla bilinçli olarak ve yasaklanmış misket bombalarıyla Azerbaycan’da sivil yerleşimlere defalarca saldırmış ve savaş suçu işlemiştir. Ermenistan’ın uluslararası hukuku ihlali “Human Rights Watch” ve “Amnesty International” tarafından da kayıt altına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı