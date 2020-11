November 22, the Day of Remembrance of the Heroes / Նոյեմբերի 22-ը, Հերոսների Հիշատակի Օր

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետ:

Հանրապետության նախագահը և Վեհափառ Հայրապետը հանդես են եկել կոչով՝ հաջորդ կիրակին՝ նոյեմբերի 22-ը, հայտարարել արցախյան ազատամարտում Հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված հերոսների հիշատակի օր և աշխարհի բոլոր հայկական եկեղեցիներում կատարել հիշատակի արարողություն:

Today, President of the Republic of Armenia Mr. Armen Sarkissian met with His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians.

The President of the Republic and the Armenian Patriarch issued a call to declare next Sunday, November 22, the Day of Remembrance of the Heroes Who Died for the Defense of Homeland in the Artsakh Liberation War and to hold a commemorating service in all Armenian churches around the world.

Աղբիւր։ https://www.facebook.com/holyetchmiadzin

Source։ https://www.facebook.com/holyetchmiadzin