Nahçıvan yolunu TSK gözetleyecek

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|Nahcivan’ı Azerbaycan’a bağlayacak koridor sayesinde Nahcivan ile fiziki bağ kurulacak. Azerbaycan ile Nahcivan’ı birbirinden ayıran ve Türk dünyasını ortadan ikiye bölen Zengezur koridoru da delinmiş olacak. TSK, güvenliğin sağlanması için oluşturulacak ateşkes kontrol merkezlerinde görev alacak.
Azerbaycan zaferi sonrası imzalanan 9 maddelik anlaşma ile Azerbaycan’la Nahcivan’ı birleştirecek 50-60 kilometrelik yeni bir koridorun inşa edilecek. Ulaşım hattı iki yönlü olacak karayolunun Zengilan rayonuna kadar uzanması bekleniyor. Koridor Azerbaycan’ın istediği güzergahta olacak. Güvenliğini ve kontrolünü Rusya’nının üstleneceği koridorun ticaret amaçlı kullanıp kullanılmayacağı belirsizliğini koruyor.
KESİNTİSİZ BAĞLANTI
TÜRK-RUS BARIŞ GÜCÜ
Güvenli kaynaklarına göre Türkiye, Dağlık Karabağ’daki ateşkesi sahayı koruma merkezlerinden denetleyecek. Koruma merkezleri için Gence ve Berde rayonlarında pilot koruma bölgeleri olacak. 7 adet izleme irtibat bürosu oluşturulacak. Türkiye’nin öncü keşif ekiplerinin bölgeye intikal ettiği belirtiliyor.
https://aydinlik.com.tr/nahcivan-yolunu-tsk-gozetleyecek-223223
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