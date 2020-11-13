Minsk Grubu ile Macron stratejisi de çöktü: Masada ne ABD var ne Fransa

Hocalı Katliamı’nın olduğu günlerde, milyonlarca Azerbaycan Türkü evlerinden göçe zorlanırken sorunun çözümü için dostlar alış verişte görsün kıvamında Minsk grubu kurulmuştu. Minsk grubunun o günlerde tek icraatı ise eş başkanların hangi ülkeler olacağını belirlemek olmuştu: Fransa, ABD ve Rusya. Türkiye’nin kendi savunma ürünlerini geliştirmesiyle bölgede değişen dengeler Azerbaycan’ın da Karabağ’ı özgürleştirmesine olanak sağladı. Türkiye ve Azerbaycan meseleyi kökünden çözerken Minsk Grubu’ndan yalnızca Rusya sürece dahil edildi. Eş başkan Fransa ve ABD ise olan biteni uzaktan izlemekle meşgul. Macron’un başarısız stratejileri Biden’a da ders olmalı.

Karabağ sorununu çözmesi için kurulan Minsk grubu bu konuda kuruluşundan itibaren geçen 28 yılda hiçbir şey yapmazken kendi üretim kabiliyetini artıran Türk devleti kendi göbeğinin bağını kendi çözdü.

Azerbaycan, Karabağ’ı özgürleştirmek için başlattığı operasyonda yanında Türkiye’yi bulurken Ermenistan’ın Fransa’dan beklentileri ise birkaç demeçle geçiştirildi.

Fransa; dünyada en çok Ermeninin yaşadığı ülkelerin başında gelirken ülkenin yöneticileri de kendilerini Ermenistan’ın fahri vatandaşı gibi görüyor. Bugüne kadar bölgeyi ilgilendiren tüm meselelere Fransızlar bir şekilde kendilerini yerleştirirken bugünlerde yaşananlar teknolojiye ve üretime yapılan yatırımların karşılığını nasıl hızlı verdiğini de gösteriyor.

Minsk Grubu Eş başkanı ülkeler: Rusya, Fransa, ABD

DÜNYA Kafkaslarda yeni güç Türkiye: Batı’nın iflas eden stratejileri

Biden, Macron’un durumundan ders almalı

Macron, sürekli Türkiye’ye karşı hamleler yapmaya çalışırken Fransa’yı tüm stratejik noktalardan da uzaklaştırdı. Macron’un tek yaptığı ise agresif demeçlerden başka bir şey değil. Trump döneminde Türkiye’yi ‘abisine’ sürekli şikayet ederek kazanımlar elde etmeye çalışan Macron ve stratejik zekası bu alanda birçok kez beklediğini bulamazken şimdi de aynı stratejiyi Biden ile deneyecek gibi görünüyor.

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Hem Libya’da hem Akdeniz’de kaybeden tarafta yer alan Macron, 2019 yılında gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı’nı da engellemek için elinden geleni yapmış, başarısızlığı ile Suriye’de de kaybetmişti. Karabağ’da gerçekleşenler de mağlubiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

DÜNYA Türkiye’nin Akdeniz zinciri: Kuzeyden Oruç Reis güneyden Misrata

AA Türkiye ve Rusya birçok alanda sorunları masada çözdü.

Putin, Türkiye ile birçok fikir ayrılığını masada çözdü

Birçok çatışma bölgesinde Türkiye ile anlaşmazlıklarını masada çözen Putin’in stratejisi Biden’a ders olmalı. Türkiye’nin bölgedeki hakimiyeti kabul etmeyip inatlaşma diplomasisi yürütmenin sonucunu ise çok uzaklarda değil bugünkü Fransa’da aramak yeterli.

Hegel’e göre; bütün tarihsel olaylar iki kere yaşanır: ilkinde trajedi ikincisinde ise komedi olarak. Fransızlar geçtiğimiz yüzyıllarda trajedi yaşattıkları coğrafyalarda bugün bir komedi unsuru haline geliyor.

Yeni Şafak